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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! Pazar yerinde bunların ne işi var?

A Haber
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Giriş: 05.02.2021 20:35
Güncelleme:05.02.2021 20:50
İzmir'in Gaziemir İlçesi Aktepe Mahallesi’nde, pazaryeri yakınlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp ve moloz döküldü. Skandal görüntülere A Haber ulaştı. İşte o anlar…

İzmir'de yaşanan belediye skandallarına bir yenisi daha eklendi.

A Haber'in "BİP" ihbar hattına gelen skandal görüntülerde Gaziemir İlçesi Aktepe Mahallesi'ndeki pazaryeri yakınlarına Büyükşehir Belediyesi araçları çöp ve moloz döktüğü görülüyor.

Çevre felaketini vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

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