- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal! Pazar yerinde bunların ne işi var?
İzmir'in Gaziemir İlçesi Aktepe Mahallesi’nde, pazaryeri yakınlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp ve moloz döküldü. Skandal görüntülere A Haber ulaştı. İşte o anlar…
İzmir'de yaşanan belediye skandallarına bir yenisi daha eklendi.
A Haber'in "BİP" ihbar hattına gelen skandal görüntülerde Gaziemir İlçesi Aktepe Mahallesi'ndeki pazaryeri yakınlarına Büyükşehir Belediyesi araçları çöp ve moloz döktüğü görülüyor.
Çevre felaketini vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.