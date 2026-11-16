Bursa'nın 159 yıllık lezzet geleneği! Meşhur kebabının sırrı ne?

Türk mutfağının köklü lezzetlerinden Bursa kebabı, yaklaşık 159 yıldır damakları şenlendirmeye devam ediyor. Koyun etinden hazırlanan, meşe kömüründe pişirilen ve özel tereyağıyla lezzetlendirilen tarihi kebabın püf noktalarını usta Burak Simav anlattı. Bursa'nın coğrafi işaretli lezzeti, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. A Haber muhabiri Fatih Mısır, Bursa'dan gerçekleştirdiği canlı yayında kebap ustası Burak Simav ile birlikte tarihi lezzetin hazırlanışını ve ustalık gerektiren püf noktalarını izleyicilere aktardı.