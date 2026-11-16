Anadolu'nun asırlık lezzetleri sofralarda! Malatya tandır ekmeği ve Van kahvaltısı

Anadolu'nun dört bir yanında geçmişten günümüze uzanan geleneksel lezzetler yaşatılmaya devam ediyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırmıhtı'da coğrafi işaret tescilli tandır ekmeği, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak asırlık üretim kültürünü gelecek kuşaklara taşıyor. Van'ın Bakraçlı köyünde ise sabahın ilk ışıklarıyla hazırlanan zengin kahvaltı sofraları, otlu peyniri, balı, kaymağı ve yöresel tatlarıyla kentin gastronomi mirasını yansıtıyor. Malatya'da tandır ateşinde pişirilen ekmek ve Van'da kurulan geleneksel kahvaltı sofraları, Anadolu'nun köklü mutfak kültürünü ve nesilden nesile aktarılan lezzetlerini gözler önüne seriyor.