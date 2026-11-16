Altın düşüyor, petrol yükseliyor! Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde altın ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik öne çıktı. Ons altının 4 bin doların altına gerilemesinde ABD'de yüksek gelen enflasyon ve Fed'in faiz artırımı beklentileri etkili olurken, Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın, döviz, borsa ve petroldeki son gelişmeleri değerlendirdi.