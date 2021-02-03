İzmir sele teslim! Vatandaşlar apartmanına kanoyla ulaştı

İzmir'de meydana gelen su baskınında bir vatandaş caddede kano ile gezdi. İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Konak ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile ilginç bir görüntü çekildi. Sel nedeniye çok sayıda araç mahsur kalırken, bir vatandaş kano ile yolculuk yaptı. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.