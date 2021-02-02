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Son dakika: İzmir’i sel vurdu! İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger son durumu A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 11:22
Güncelleme:02.02.2021 11:25
Son dakika haberi… İzmir'in Foça ilçesinde, etikili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Son durumu İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de anlattı. Vali Köşger, " Can kaybı ve yaralanma bilgisi bize ulaşmadı. u ana kadar 670 noktada su baskını olduğuna dair ihbar var. Yağışlar bir süre daha devam edecek" dedi.

Son dakika haberi… İzmir'in Foça ilçesinde, etikili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Son durumu İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger A Haber'de anlattı. Vali Köşger, " Can kaybı ve yaralanma bilgisi bize ulaşmadı. u ana kadar 670 noktada su baskını olduğuna dair ihbar var. Yağışlar bir süre daha devam edecek" dedi.

İzmirde yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı İZMİR'DE YAĞMUR SON DAKİKA | FOÇA YAĞIŞA TESLİM OLDU! HER YERİ SU BASTI

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