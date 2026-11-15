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Kebap aşkı Japon genci Adana'ya getirdi! Tokyo'da restoran açacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kebap aşkı Japon genci Adana'ya getirdi! Tokyo'da restoran açacak

Adana'nın dünyaca ünlü kebap kültürüne hayran kalan Japon genç Toşi, kebap ustası olma hayaliyle Tokyo'dan Adana'ya geldi. Adanalı ustaların yanında eğitim almaya başlayan Toşi, et temizlemeden zırh çekmeye, şiş hazırlamadan kebap yapımının inceliklerine kadar mesleğin püf noktalarını öğreniyor. Türk mutfağına duyduğu ilgiyi mesleğe dönüştürmek isteyen Japon genç, ustalık eğitimini tamamladıktan sonra Tokyo'da kendi kebap restoranını açmayı hedefliyor.

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