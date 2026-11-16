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GOL | Fransa 1-0 Türkiye: Emirhan Topçu'dan talihsiz kendi kalesine gol!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Fransa 1-0 Türkiye: Emirhan Topçu'dan talihsiz kendi kalesine gol!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Fransa Emirhan Topçu'nun 49. dakikada kendi kalesine attığı golle Türkiye karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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