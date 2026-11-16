Üçüncü uçak gemisi Orta Doğu'da! ABD saldıracak mı?

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Washington yönetiminin bölgedeki askeri varlığı üç uçak gemisi grubuna yükseldi. USS Theodore Roosevelt, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanına ulaştı. Gelişme, Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon hazırlığında olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan ABD'nin üçüncü uçak gemisinin bölgeye ulaşmasına ilişkin son gelişmeleri aktardı.