-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Üçüncü uçak gemisi Orta Doğu'da! ABD saldıracak mı?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Üçüncü uçak gemisi Orta Doğu'da! ABD saldıracak mı?

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Washington yönetiminin bölgedeki askeri varlığı üç uçak gemisi grubuna yükseldi. USS Theodore Roosevelt, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanına ulaştı. Gelişme, Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon hazırlığında olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan ABD'nin üçüncü uçak gemisinin bölgeye ulaşmasına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

İsrail'den Trump'a İran baskısı! Mossad istihbaratı ABD'nin savaş kararını etkiliyor mu?
Sonraki Video
İsrail'den Trump'a İran baskısı! Mossad istihbaratı ABD'nin savaş kararını etkiliyor mu?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar