Arda Güler ağları havalandırdı ama gol ofsayta takıldı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımızın Arda Güler ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. İşte o anlar...