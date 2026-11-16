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Trabzon'da görenleri şaşırtan evler! 360 derece dönüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzon'da görenleri şaşırtan evler! 360 derece dönüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde inşa edilen 360 derece dönebilen evler, görenlerin ilgisini çekiyor. Uzaktan kumandayla istenilen yöne çevrilebilen evler, Karadeniz'in yağışlı iklimine teknolojik bir çözüm sunuyor. Güneşten daha fazla yararlanmak ve manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler, evlerini tek tuşla döndürebiliyor. Geleneksel dekorasyonla doğal güzellikleri bir araya getiren işletmede şu anda 3-4 döner ev bulunuyor. Teknolojik tasarımlarıyla dikkat çeken bu yapılar, bölge turizmine farklı bir deneyim kazandırıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Özgür Özdemir, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sıra dışı evleri görüntüledi.

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