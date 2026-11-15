Saddam'ın generali İstanbul'da oto yıkamacı oldu! Saddam'ı kimin ihbar ettiğini anlattı

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 17 yıl general olarak görev yapan Kerkük doğumlu Khudhur Ahmed Raoof Weli'nin hayatı, savaşın ardından tamamen değişti. Irak'ta evine düzenlenen saldırıda eşini kaybeden, DEAŞ tarafından kaçırılarak işkence gördüğünü anlatan 60 yaşındaki eski pilot general, 2013 yılında Türkiye'ye sığındı. Beş dil bilen ve bugün İstanbul'da oto yıkama ile pasta cila yaparak geçimini sağlayan Weli, Saddam Hüseyin'in yerini Amerikalılara amcasının oğlunun bildirdiğini iddia etti. Bir dönem bin askere komuta ettiğini söyleyen Weli, Türkiye'deki yaşamını ve geçmişte yaşadıklarını anlattı.