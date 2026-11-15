Malatya'nın Banazı köyünde yaşam! Üzümü, kirazı ve meşhur suyuyla dikkat çekiyor

A Haber'in "Şehre Yakın" ekibi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Banazı köyüne konuk oldu. Üzümü ve kirazıyla tanınan köyde tarım ve hayvancılıktan günlük yaşama, tarihi Horata Mesire Alanı'ndan Horasan Baba Türbesi'ne kadar pek çok ayrıntı ekrana taşındı. Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Banazı'da hayvan yetiştiriciliği de günlük yaşamın önemli bir parçasını oluşturuyor. Havası ve suyuyla da tanınan köyde komşuluk ilişkileri ve dayanışma ön planda tutulurken bölge halkı, depremin izlerini silmeye çalışarak yaşamını sürdürüyor.