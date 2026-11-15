-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Malatya'nın Banazı köyünde yaşam! Üzümü, kirazı ve meşhur suyuyla dikkat çekiyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Malatya'nın Banazı köyünde yaşam! Üzümü, kirazı ve meşhur suyuyla dikkat çekiyor

A Haber'in "Şehre Yakın" ekibi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Banazı köyüne konuk oldu. Üzümü ve kirazıyla tanınan köyde tarım ve hayvancılıktan günlük yaşama, tarihi Horata Mesire Alanı'ndan Horasan Baba Türbesi'ne kadar pek çok ayrıntı ekrana taşındı. Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Banazı'da hayvan yetiştiriciliği de günlük yaşamın önemli bir parçasını oluşturuyor. Havası ve suyuyla da tanınan köyde komşuluk ilişkileri ve dayanışma ön planda tutulurken bölge halkı, depremin izlerini silmeye çalışarak yaşamını sürdürüyor.

KKTC'nin kuruluşuna giden yol! Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde 43 yıllık tarih
Sonraki Video
KKTC'nin kuruluşuna giden yol! Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde 43 yıllık tarih
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar