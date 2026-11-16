Trump, Putin ve Şi Çin'de aynı masaya oturacak! Üçlü zirve öncesi Yalta benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Kasım Perşembe günü Çin'in Shenzhen kentinde ilk kez üçlü toplantıda bir araya gelecek. İran savaşı ve nükleer silahların azaltılmasının gündeme gelmesi beklenen zirve, 1945'teki Yalta Konferansı'na benzetiliyor. Ancak üç liderin toplantıdan beklentileri birbirinden farklı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Pekin'den son gelişmeleri aktardı.