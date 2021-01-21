CHP'li İzmir Foça Belediyesi'nde kadına şiddet iddiası! Sinem Atan yaşadıklarını A Haber'e açıkladı

İzmir Foça Belediyesi denetim komisyonu toplantı yapıyordu, konu belediyedeki usulsüzlüklerdi. Belediye Meclis Üyesi Sinem Atan, Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü İbrahim Ası'ya usulsüzlüklerle ilgili sorular sordu. İbrahim Ası'nın o sırada Sinem Atan'a hakaret ettiği ve üzerine yürüdüğü öne sürüldü. Tüm bu yaşananlar sonrası Sinem Atan yaşadıklarını A Haber'e açıkladı.

CHP'li başkan yardımcısından kadın meclis üyesine hakarete tepki gösterildi.

İzmir Foça Belediyesi denetim komisyonu üyeleri tespit ettikleri bir usulsüzlüğü araştırmak için çalışma yapıyordu.

Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü olan İbrahim Ası o sırada Belediye Meclis Üyesi Sinem Atan'a tepki göstermeye başladı.

Ası'nın tartışma sırasında Atan'ın üzerine yürüdüğü ve ona hakaret ettiği öne sürüldü.

Çevredekilerin araya girmesiyle olayın daha da büyümesi önlendi. Sinem Atan, ibrahim Ası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinem Atan yaşadıklarını A Haber'e açıkladı. İddialarla ilgili son sözü yargı söyleyecek.

Vatandaşlar ise bu skandal olaya tepki gösterdi.