İzmir Karabağlar'da CHP'li belediyeye ''Sevgi Yolu'' tepkisi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Yeşilyurt Sevgi Yolu’nda bitmeyen altyapı çalışmaları bölge halkını mağdur etti. Sokak lambaları söküldüğü için hava karardıktan sonra yoldan kimsenin geçmek istememesi esnafı da zor durumda bıraktı. Vatandaşlar yaşananlardan dolayı CHP'li belediyeye tepki gösterdi. İşte A Haber’in özel haberi…

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt Sevgi Yolu'nda yapımı devam eden "Modern Kültür Merkezi" ve bununla birlikte başlayan çevre düzenleme çalışmaları bitmek bilmedi.





İZSU, Sevgi Yolu'ndaki altyapı çalışması yaptıktan sonra tam bir aydır bu yolu kapatmıyor. Kapatmadığı gibi de buradaki elektrik direklerinin hem elektriğini kesiyor hem de bazı elektrik direklerini kaldırıyor.

Hal böyle olunca da hem esnaf hem vatandaşlar oldukça zor durumda kalıyor.

Vatandaşlar bu durum isyan etti, esnaf ise "Satış yapamıyoruz" diyor.

Ayrıca burada yaşayan İzmirliler, çöplerini atacak konteyner bulamamaktan da şikayetçi…

Yol kazıldıktan sonra etrafta çöp konteynerleri görmek mümkün değil vatandaşlar da çöplerini atmak için bir konteyner bulamıyor. Bölgede manzara korkunç durumda.