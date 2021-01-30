31 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir Karabağlar'da CHP'li belediyeye ''Sevgi Yolu'' tepkisi

İzmir Karabağlar'da CHP'li belediyeye ''Sevgi Yolu'' tepkisi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2021 23:56
Güncelleme:31.01.2021 00:22
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Yeşilyurt Sevgi Yolu’nda bitmeyen altyapı çalışmaları bölge halkını mağdur etti. Sokak lambaları söküldüğü için hava karardıktan sonra yoldan kimsenin geçmek istememesi esnafı da zor durumda bıraktı. Vatandaşlar yaşananlardan dolayı CHP'li belediyeye tepki gösterdi. İşte A Haber’in özel haberi…

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt Sevgi Yolu'nda yapımı devam eden "Modern Kültür Merkezi" ve bununla birlikte başlayan çevre düzenleme çalışmaları bitmek bilmedi.



İZSU, Sevgi Yolu'ndaki altyapı çalışması yaptıktan sonra tam bir aydır bu yolu kapatmıyor. Kapatmadığı gibi de buradaki elektrik direklerinin hem elektriğini kesiyor hem de bazı elektrik direklerini kaldırıyor.

Hal böyle olunca da hem esnaf hem vatandaşlar oldukça zor durumda kalıyor.

Vatandaşlar bu durum isyan etti, esnaf ise "Satış yapamıyoruz" diyor.

Ayrıca burada yaşayan İzmirliler, çöplerini atacak konteyner bulamamaktan da şikayetçi…

Yol kazıldıktan sonra etrafta çöp konteynerleri görmek mümkün değil vatandaşlar da çöplerini atmak için bir konteyner bulamıyor. Bölgede manzara korkunç durumda.

CHPli belediyeden İzmir’de ağaç katliamı! Narlıdere’de yol genişletme çalışması sırasında ağaçlar kesildi CHP'Lİ BELEDİYEDEN İZMİR'DE AĞAÇ KATLİAMI! NARLIDERE'DE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI SIRASINDA AĞAÇLAR KESİLDİ
Muğlada ağaç katliamı! CHPli belediye 150 yıllık zeytin ağaçlarını katletti MUĞLA'DA AĞAÇ KATLİAMI! CHP'Lİ BELEDİYE 150 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARINI KATLETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li belediyeye ''Sevgi Yolu'' tepkisi
CHP'li belediyeye ''Sevgi Yolu'' tepkisi
4 şüpheliden 2'si tutuklandı
4 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kabe provokasyonunda flaş gelişme
"Kabe" provokasyonunda flaş gelişme
Başkan Erdoğan'dan Almanya diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Almanya diplomasisi
İşte perdelenmek istenen Türkiye gerçeği
İşte perdelenmek istenen Türkiye gerçeği
Yeni siparişler kapıda! TB2 destan yazıyor
Yeni siparişler kapıda! TB2 destan yazıyor
Türkiye'nin en büyüğü! Tedbirler çok sıkı
Türkiye'nin en büyüğü! Tedbirler çok sıkı
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den kritik görüşme!
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den kritik görüşme!
Türk-Rus Ortak Merkezi görevde!
Türk-Rus Ortak Merkezi görevde!
Başkan Erdoğan işaret etti! Bir dönemin rehin hastaları
Başkan Erdoğan işaret etti! Bir dönemin rehin hastaları
Boğaziçi'ndeki Kabe provokasyonunda PKK detayı!
Boğaziçi'ndeki Kabe provokasyonunda PKK detayı!
CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
CHP'lilerden Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
Daha Fazla Video Göster