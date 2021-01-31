Son dakika: İzmir'de tepki çeken ağaç kesimi! 70 yıllık palmiye ağaçları gece vakti kesildi

Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde en az 70 yıllık 8 palmiye ağacının kesildiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'in Konak ilçesinde en az 70 yıllık 8 palmiye ağacının kesildiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İZMİR'DE 70 YILLIK PALMİYE AĞAÇLARI GECE VAKTİ KESİLDİ

İzmir Konak Eşrefpaşa'da İzmirpark AVM meydandaki 8 tane palmiye ağacının 3 gün önce gece yarısı kesildiği belirtiliyor. 40 yıldır o bölgede yaşadığını belirten izleyicimiz ağaçların en az 70 yıllık olduğunu söylüyor.