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Son dakika: İzmir'de tepki çeken ağaç kesimi! 70 yıllık palmiye ağaçları gece vakti kesildi
Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde en az 70 yıllık 8 palmiye ağacının kesildiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İZMİR'DE 70 YILLIK PALMİYE AĞAÇLARI GECE VAKTİ KESİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde en az 70 yıllık 8 palmiye ağacının kesildiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İZMİR'DE 70 YILLIK PALMİYE AĞAÇLARI GECE VAKTİ KESİLDİ
İzmir Konak Eşrefpaşa'da İzmirpark AVM meydandaki 8 tane palmiye ağacının 3 gün önce gece yarısı kesildiği belirtiliyor. 40 yıldır o bölgede yaşadığını belirten izleyicimiz ağaçların en az 70 yıllık olduğunu söylüyor.