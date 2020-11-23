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İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ: Meral Akşener Türk halkından özür dilesin

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Giriş: 23.11.2020 23:15
Güncelleme:23.11.2020 23:35
Millet İttifakı'nın HDP ile anayasa taslağı hazırladığı iddiasını CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun 2018 yılında yaptığı bir konuşma doğruladı. O sözler tüm gerçekleri açığa çıkardı. İYİ Parti'den ihraç edilen ümit Özdağ da görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iddiasını bir kez daha yineledi. Meral Akşener’e "Türk milletinden özür dile" çağrısı yaptı. Milliyetçi isimlerin İYİ Parti’den tasfiye edildiğini belirten Özdağ, ideolojik kırılma olduğunu söyledi.

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ, "CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti anayasa taslağı hazırladı" iddiasını sürdürüyor.

Eski Genel Başkanı Meral Akşener'e Türk milletinden özür dile diyen Özdağ, anayasa taslağının içeriğindeki maddeleri eleştirdi. "Bu taslağı HDP şekillendirdi" dedi.

Ümit Özdağ, çok çarpıcı bir iddiada da bulundu. Milliyetçi isimlerin partiden ihraç edildiğini söyledi.

Özdağ, "İYİ Parti'de ideolojik kavga var" sözlerini ise yineledi.

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