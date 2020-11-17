'MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİM'

İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilen Özdağ, kararın açıklanmasının ardından kendisine ihraç kararı verilmesinin haksız bir karar olduğunu belirterek, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç" diye konuştu.