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İYİ Parti’de deprem! İsmail Koncuk istifa ederken Ümit Özdağ ihraç edildi

Başkanı’nın ’cü olduğu iddiasıyla çalkalanan İYİ Parti’de, iddiayı gündeme getiren  partiden ihraç edildi. milletvekili  ise ‘kirli operasyon var’ diyerek istifa etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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İYİ Parti’de deprem! İsmail Koncuk istifa ederken Ümit Özdağ ihraç edildi

İYİ Parti'de yaşanan çatlağı giderek büyüyor. İYİ Parti Milletvekili , Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla itham etmesinin ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Özdağ dün partiden ihraç edildi. milletvekili da partiden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ ve Koncuk birlikte 'de basın toplantısı düzenledi.

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KİRLİ OPERASYON

Koncuk, "Gerek 3 Ağustos 2019 4. Olağanüstü Genel Kurulumuzda gerekse 20 Eylül 2020 2. Olağan Genel Kurulumuzda İYİ Partinin adı, kuruluş misyonu ve demokrasi ile bağdaşmayan kirli operasyonlar ve ayak oyunları yaşanmıştır. Bir yandan kürsüden kamuoyuna demokrasi vurgusu yapılırken, diğer yandan bırakın demokrasiyi, insanlıkla ve siyasi ahlakla ilgisi olmayan olayları yaşadık. Bu partiye emek vermiş dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bizzat Genel Merkez talimatı ile birçok il başkanınca dağıtılan kara listelere alınarak açıkça aşağılanmış, tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Sayın Genel Başkanın tercihinin kara liste operasyonunun faillerinden yana olmasını, bizlere yönelik açık mesaj olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

YALAN RÜZGÂRI

Kendisi ve arkadaşlarının haklı taleplerinin göz ardı edildiğini belirten Ümit Özdağ ise, "Bu kirli operasyonu yapanların baş tacı edilmesi, mağdur edilen dava arkadaşlarımızın ise, bizzat yöneticiler tarafından, hem de TV ekranlarından sürekli hakarete uğramasıdır. Operasyonu yapanlar ayan beyan ortada iken, mağdur edilen, kara listeye alınan dava arkadaşlarımız, utanmazca, nerdeyse operasyon yapmakla itham edilerek adeta yalan rüzgarı estirilmiştir" dedi.

'MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİM'

İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilen Özdağ, kararın açıklanmasının ardından kendisine ihraç kararı verilmesinin haksız bir karar olduğunu belirterek, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç" diye konuştu.

PARTİ SAVRULUYOR

İsmail Koncuk, "Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin, Anayasanın ilk üç maddesi, Türklük tanımı, anadilde eğitim konularındaki Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri ile, PKK, FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında, partinin vitrine koyduğu bu tür kişilerle, nereye savrulduğu meçhuldür. Gayretle çalışan milletvekilleri, siyasi etikle asla bağdaşmayan, yol ve yöntemlerle küçük düşürülmeye çalışılmış, el altından çizdirilerek oluşan güven ortamı yok edilmiştir" dedi.

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