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Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Türkiye'ye döndü! Son hali...

Uzun yıllardır Türk televizyon ekranlarında birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Varlıer, uzun bir süredir ABD'de yaşıyordu. Kurtlar Vadisi Pusu, Zeytin Tepesi, Kehribar, Hayat Şarkısı ve Kalk Gidelim yapımlarda gördüğümüz Ayça Varlıer, ülkeye geri döndü. Yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. İşte ünlü oyuncunun son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:44
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Kurtlar Vadisi’nin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü! Son hali...

Kurtlar Vadisi Pusu, Zeytin Tepesi, Kehribar, Hayat Şarkısı ve Kalk Gidelim yapımlardda gördüğümüz ünlü oyuncu Ayça Varlıer, uzun zamandır ortalıkta yoktu.

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Kurtlar Vadisi’nin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü! Son hali...

Üç yıldır ABD'de yaşayan Varlıer Türkiye'ye geri döndü.

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Kurtlar Vadisi’nin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü! Son hali...

"OYUNCULUK İÇİN EĞİTİMLER ALDIM"

Sevgilisi Serhan Aydemir ile ülkeye döndüğünü söyleyen oyuncu, "Oyunculuk için eğitimler aldım. Güzel projelerde yer aldım. Hayallerimi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönme vakti gelmişti.

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Kurtlar Vadisi’nin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü! Son hali...

Şu an buradayım. Ama gidip geleceğim. Temmuz ayında konser ve filmlerim olacak, gideceğim ama geleceğim" dedi.

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Kurtlar Vadisi’nin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü! Son hali...

"BAŞVURAMIYORUM"

Erkek arkadaşının 14 yıldır orada yaşadığını belirten Varlıer, "Başvuramıyorum. Bir süre var onu doldurmam lazım ama Türkiye'de olmak istiyorum. Ailemi ve sevenlerimi özledim." dedi.