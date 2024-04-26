26 Nisan 2024, Cuma
Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Türkiye'ye döndü! Son hali...
Uzun yıllardır Türk televizyon ekranlarında birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Varlıer, uzun bir süredir ABD'de yaşıyordu. Kurtlar Vadisi Pusu, Zeytin Tepesi, Kehribar, Hayat Şarkısı ve Kalk Gidelim yapımlarda gördüğümüz Ayça Varlıer, ülkeye geri döndü. Yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. İşte ünlü oyuncunun son hali...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:44
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