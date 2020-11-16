Son dakika: İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi
Son dakika haberine göre İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ima eden ve disipline verilen İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinden ihraç edildi. İYİ Parti Disiplin Kurulu, Ümit Özdağ'ın ihracına oy birliği ile karar verdi. Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.
İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın durumu, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında gündeme alındı.
Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.
Bu kapsamda, parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.
Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bunun haksız bir ihraç olduğunu savunan Özdağ, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.
BUĞRA KAVUNCU'YU FETÖ'CÜ OLMAKLA SUÇLADI
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmişti. Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıklamıştı.
DEFALARCA UYARIDA BULUNDUM
Ümit Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.
81 İL VE 35 İLÇE BAŞKANI DİLEKÇE VERDİ
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü iddialarının ardından İYİ Partili 81 il ve 35 ilçe başkanı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın disipline sevki için dilekçe verdi. Partisince Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ümit Özdağ'dan, iddialarıyla ilgili savunmasını istedi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, savunmasını verdi. Özdağ'ın savunması müşterek disiplin kuruluna sevk edildi. Ümit Özdağ hakkındaki kararın ise gelecek hafta verileceği öğrenildi.
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