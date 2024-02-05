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İşte yeni Adıyaman

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Giriş: 05.02.2024 12:10
Kahramanmaraş merkezli depremler Adıyaman'a büyük zarar verdi. Toplu Konut İdaresi başkanlığında anlaşmalar bir bir yapıldı, temeller yeni yuvalar için atıldı. Adıyaman 82 bin 203 bağımsız bölüm üstünde yeniden yükselmeye başladı. İşte değişen çehresiyle Adıyaman...
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