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İşte heyelan anından yeni görüntü! İşçinin kamerasından yeni görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 13:09
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında salı günü toprak kayması meydana geldi. 10 milyon metreküpe yakın toprak aktı. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Heyelan öncesinde 9 işçiden 5’inin bir konteyner içinde, 3’ünün araç içinde, 1’inin ise bir kamyonun içinde olduğu açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Siyanür tehlikesi nedeniyle bölgeden alınan numuneler temiz çıkarken, felakete ilişkin başlatılan soruşturma da sürüyor. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, bölgede çalışma yapıyor. Soruşturmada bu sabah saatlerinde 1 kişi daha gözaltına alındı. Faciaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 8’e yükseldi. Öte yandan işçinin kamerasından yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri kaydeden işçinin “Allah’ım ne olur kimse gitmesin. Ya Rabbi” dediği duyuluyor.
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İşte heyelan anından yeni görüntü!
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Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var
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