27 Mart 2024, Çarşamba
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İstanbul’un talihinin değiştiği gün: 27 Mart 1994! İstanbul çöp yığınıyla boğuşuyordu
Bundan tam 30 yıl önce 27 Mart 1994 tarihinde Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıdı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Azmi, siyasetin içinden gelmesi ve karizmasıyla siyasetin o zorlu basamaklarını emin adımlarla tırmandı. Yoluna defalarca engeller çıktı, taşlar koyuldu ama o pes etmek nedir bilmedi ve kısa sürede İstanbul'un çözülemez denilen sorunlarını çözdü kronikleşen hastalıklarını tedavi etti. İşte Başkan Erdoğan'ın İstanbul hikayesi...