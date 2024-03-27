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İstanbul’un talihinin değiştiği gün: 27 Mart 1994! İstanbul çöp yığınıyla boğuşuyordu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 13:10
Bundan tam 30 yıl önce 27 Mart 1994 tarihinde Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıdı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Azmi, siyasetin içinden gelmesi ve karizmasıyla siyasetin o zorlu basamaklarını emin adımlarla tırmandı. Yoluna defalarca engeller çıktı, taşlar koyuldu ama o pes etmek nedir bilmedi ve kısa sürede İstanbul'un çözülemez denilen sorunlarını çözdü kronikleşen hastalıklarını tedavi etti. İşte Başkan Erdoğan'ın İstanbul hikayesi...
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