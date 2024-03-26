AK Parti'den duygulandıran reklam filmi! Başkan Erdoğan öncesi ve sonrası... "Bir gün gitsen bile hatıran yeter"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Yerel Seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giriyor.

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.