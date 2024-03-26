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AK Parti'den duygulandıran reklam filmi! Başkan Erdoğan öncesi ve sonrası... "Bir gün gitsen bile hatıran yeter"

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Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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AK Parti’den duygulandıran reklam filmi! Başkan Erdoğan öncesi ve sonrası... Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Türkiye artık seçimler için son viraja girerken partiler de miting ve reklam filmi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti son dönemde yaptığı özgün tanıtımlarla dikkat çekerken yeni reklam filmine sosyal medyada beğeni yağdı. AK Parti son yayınladığı reklam filmiyle izleyenleri duygulandırdı. Recep Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşadığı zorluklara vurgu yapılan videoda, Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı yer aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Yerel Seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giriyor.

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken siyasi partiler de reklam ve miting çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bugüne kadar yaptığı özgün reklam filmleriyle izleyenlerin beğenisi kazanan AK Parti yine çok başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

AK PARTİ'NİN ZAMANDA GERİYE GİTTİĞİ REKLAM FİLMİ!

AK Parti yerel seçimlere sayılı günler kala yayınladığı reklam filmiyle izleyenleri duygulandırdı.

"BİR GÜN GİTSİN BİLE HATIRAN YETER"

2024 yılında şehir hastanesinde mutluluk içerisinde gözlerini hayata açan bir bebeğin ailesinin, Recep Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşadığı zorluklara vurgu yapılan videoda, Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı yer aldı.

TÜRKİYE BİLİR, GERÇEK BELEDİYECİLİK AK PARTİ'DİR!

Klipte bu şarkıya yer verilmesi, Başkan Erdoğan'ın, "Bu benim son seçimim." açıklamasını yeniden gündeme getirdi.

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