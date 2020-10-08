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İstanbul'da metrobüs kazası! 7 kişi yaralandı

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Giriş: 08.10.2020 19:50
Güncelleme:08.10.2020 20:04
İstanbul Merter'de iki metrobüs kaza yaptı. 7 kişinin yaralandığı İstanbul'daki metrobüs kazasının olduğu bölgeye sağlık ekipleri servis edildi. Ekipler yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı.

Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.

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