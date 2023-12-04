04 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da hangi ilçelerin zemini riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber'de harita üzerinde anlattı

İstanbul'da hangi ilçelerin zemini riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber'de harita üzerinde anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2023 18:39
Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1'lik deprem akıllara olası İstanbul depremini getirdi. İstanbul büyük depreme hazır mı? Hangi ilçeler tehlikeli? İstanbul'un yapı stoku olası büyük depreme ne kadar hazır?  İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'li İBB'yi eleştirdi.
İstanbulda hangi ilçelerin zemini riskli? İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERİN ZEMİNİ RİSKLİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İYİ Parti seçime tek başına giriyor
İYİ Parti seçime tek başına giriyor
İstanbul’da hangi ilçelerin zemini riskli?
İstanbul'da hangi ilçelerin zemini riskli?
Türkiye’den İsrail istihbaratına uyarı!
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı!
Başkan Erdoğan Katar’da! İşte ilk görüntüler...
Başkan Erdoğan Katar'da! İşte ilk görüntüler...
Yerelde CHP-İYİ Parti ittifakı mı?
Yerelde CHP-İYİ Parti ittifakı mı?
Gazze 3 parçaya bölündü! Saldırlar yoğunlaştı
Gazze 3 parçaya bölündü! Saldırlar yoğunlaştı
Erzurum’da arama kurtarma tatbikatı
Erzurum'da arama kurtarma tatbikatı
Başkan Erdoğan Katar’da
Başkan Erdoğan Katar'da
İYİ Parti’ye çalışma masası teklif ettik
"İYİ Parti’ye çalışma masası teklif ettik"
İsrail Adalet Sarayı’nı havaya uçurdu
İsrail Adalet Sarayı'nı havaya uçurdu
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Deprem anında çıkan gizemli ses!
Deprem anında çıkan gizemli ses!
Daha Fazla Video Göster