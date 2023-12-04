04 Aralık 2023, Pazartesi
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İstanbul'da hangi ilçelerin zemini riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber'de harita üzerinde anlattı
Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1'lik deprem akıllara olası İstanbul depremini getirdi. İstanbul büyük depreme hazır mı? Hangi ilçeler tehlikeli? İstanbul'un yapı stoku olası büyük depreme ne kadar hazır? İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'li İBB'yi eleştirdi.