İstanbul'da hangi ilçelerin zemini deprem için riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber'de harita üzerinde anlattı

Yer yer kıyılara 10-15-20 km olan ama zemin koşullarına bağlı olarak da Tuzla'dan Silivri'ye kadar olan yerleşim alanlarımızı ciddi olarak etkileyeceğini düşündüğümüz, 7 ve büyüklüğü üzerindeki bir depremin de buradaki yapı stoğu ile ilgili yorgun yaşlı aşağı yukarı.