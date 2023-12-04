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Haberler Galeri İstanbul'da hangi ilçelerin zemini deprem için riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber'de harita üzerinde anlattı

İstanbul'da hangi ilçelerin zemini deprem için riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber'de harita üzerinde anlattı

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1'lik deprem akıllara olası İstanbul depremini getirdi. İstanbul büyük depreme hazır mı? Hangi ilçeler tehlikeli? İstanbul'un yapı stoku olası büyük depreme ne kadar hazır? İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'li İBB'yi eleştirdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 18:40
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İstanbul’da hangi ilçelerin zemini riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber’de harita üzerinde anlattı

İstanbul büyük depreme hazır mı? Hangi ilçeler tehlikeli? İstanbul'un yapı stoku olası büyük depreme ne kadar hazır? İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Eski Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul’da hangi ilçelerin zemini riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber’de harita üzerinde anlattı

Yer yer kıyılara 10-15-20 km olan ama zemin koşullarına bağlı olarak da Tuzla'dan Silivri'ye kadar olan yerleşim alanlarımızı ciddi olarak etkileyeceğini düşündüğümüz, 7 ve büyüklüğü üzerindeki bir depremin de buradaki yapı stoğu ile ilgili yorgun yaşlı aşağı yukarı.

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İstanbul’da hangi ilçelerin zemini riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber’de harita üzerinde anlattı

1 milyon 250 bin bina var burada. 7 milyon 100 bin bağımsız konut var. Bunların yüzde 65'i 99 öncesi yapı stoğu.

Buna dair ciddi bir tehditle şehrimiz karşı karşıya.

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İstanbul’da hangi ilçelerin zemini riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber’de harita üzerinde anlattı

Bizim esas şu hat yani Büyükçekmece hatta Silivri'ye kadar buralardaki ilçelerimizin zemin koşullarına bağlı olarak yapı performans analizlerinin de ciddi olarak örselendiğini dikkate aldığımızda buralar çok daha yoğun bir biçimde etki altında kalan alanlarımız olacak.

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İstanbul’da hangi ilçelerin zemini riskli? Hangileri sağlam? Uzman isim A Haber’de harita üzerinde anlattı

İBB'nin 7 milyon dolar kapsamında TÜBİTAK'a ödediği Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ilçelerini kapsayan bir heyelan haritası yapmışız. Bu alanlar heyelanlı sahalar. Ama yüzbinlerce insan yaşıyor. Bu alanları imara açmaya çalışıyoruz TÜBİTAK raporuna rağmen.