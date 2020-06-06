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İstanbul'da akılalmaz görüntü! Metroda adım atacak yer kalmadı | Video
2,5 ay sonra kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbul'dan tedirgin eden görüntüler geldi. Yenikapı-Kirazlı metro hattında kalabalık dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü.
Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.