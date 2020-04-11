Sokağa çıkma yasağından Metro İstanbul’un haberi var, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun haberi yok!

İçişleri Bakanlığı'nca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; “Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik” iddiasında bulundu. İBB’nin iştirak şirketi Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter’dan yaptığı açıklama; Ekrem İmamoğlu’nun iddiasının gerçeği yansıtmadığı gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise, “Değerli Ankaralılar, Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

İBB İŞTİRAKİ METRO A.Ş; EKREM İMAMOĞLU'NU YALANLADI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik" iddiasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro İstanbul A.Ş.;Twitter'da yaptığı açıklama; Ekrem İmamoğlu'nun iddiasının gerçeği yansıtmadığı gösteriyor.

METRO İSTANBUL, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNİ HATIRLATARAK, ALINAN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarımızda sefer yapılmayacaktır. 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle seferlerimiz normal tarifeye uygun devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

YAVAŞ: ANKARA VALİLİĞİ İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da; İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağına ilişkin Ankara Valisi Vasip Şahin'le irtibat halinde olduğunu açıkladı.

Yavaş, Twitter'daki hesabından, "Değerli Ankaralılar, Ankara Valiliği ile irtibat halindeyiz. Ekmek dahil tüm acil ihtiyaçlarınız için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Lütfen evlerinize dönün, biz sizin için görev başında olacağız" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: İBB OLARAK BU KRİTİK KARARDAN HABERDAR DEĞİLİZ

Ekrem İmamoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karardan haberdar olmadığını ve bilgilendirilmediğini savundu.





İmamoğlu, "Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır" iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU; DEPREMDE DE GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; 26 Eylül 2019 saat:13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından da gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunmuştu.

İmamoğlu, 27 Eylül 2019 tarihinde Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na çağrılmadığını iddia etmiş ve "Toplantıya davet edilmedim" iddiasında bulunmuştu.

İstanbul Valiliği; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmediği iddialarını yalanlamıştı. Toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da bulunduğu 47 temsilcinin İBB adına katıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Fuat Oktay, toplantıya tüm tarafları davet ettiklerini vurgulayarak, "Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir ve Başkan da geldi akşam burada bu çalışmaların içerisinde bulundu. Toplanma alanları dahil, çok ilginç bir şekilde sürekli gündeme geldiği için bu İstanbul'da bunu ifade ediyorum. Orada da bu çalışmaları gördük. Orada da kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp bu vardır/yoktur tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz" demişti.

Oktay, (26 Eylül'de) ayrılırken herkese davetin yenilendiğini, "Sabah herkes burada olacak." denildiğini ifade ederek, sonrasında sosyal medyada dolaşan başka şeylerin kabul edilemez olduğunu söylemişti.



KENAN KIRAN / SABAH