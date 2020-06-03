03 Haziran 2020, Çarşamba
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Metrobüs kalabalığı vatandaşları isyan ettirdi: Tıklım tıklım binemiyoruz

Metrobüslerdeki , sürecinde yolcuları isyan ettiriyor. 1 Haziran’da yeni normale geçilmesiyle birlikte İstanbulluların büyük bir çoğunluğu evlerinden çıkarak işlerine döndü, , , ve minibüslerde yolcu sayısı arttı, hiçe sayıldı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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VATANDAŞIN METROBÜS İSYANI!

, ve duraklarının birleştiği Cevizlibağ durağında saat 09.30'da bile metrobüs duraklarındaki dikkat çekti. Duraklarda bekleyenler, metrobüsten inenler kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyamadı.

Metrobüs kalabalığı vatandaşları isyan ettirdi: Tıklım tıklım binemiyoruz METROBÜS KALABALIĞI VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ: TIKLIM TIKLIM BİNEMİYORUZ

"BİZ 2 AY EVDE KALDIK AMA HİÇBİR ANLAMI KALMADI"

Merdivenlerdeki ve üst geçitteki kalabalıkta bulunanlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Metrobüsten inen bir kişi, "Biz 2 ay evde kaldık ama hiçbir anlamı kalmadı bence, boşuna kalmış olduk" dedi.

"KORUMAZ OLSUNLAR"

Avcılar'dan metrobüse binen Ali Savaş, "Metrobüsün içerisi tıklım tıklım, belediye otobüsleri, metrobüs, tramvay tıklım tıklım." dedi. Ayet Necim ise, "Metrobüs çok kalabalık. Beylikdüzü'nden 'a gidiyorum. Kalabalık, tehlikesi olabilir hakikaten" diye konuştu.

"GÜVENLİ DEĞİL BÖYLE"

İsmail Özgüneş, "Beylikdüzü'nden geliyor çok kalabalık. Özellikle akşam saatlerinde binemiyoruz. Dün yarım saat, 40 dakika bekledim. Çok kalabalık, yetmiyor. Güvenli değil böyle. Biz 2 ay evde kaldık ama hiçbir anlamı kalmadı bence, boşuna kalmış olduk" şeklinde konuştu.

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