25 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul’da 2022 ve 2023 ocak ayı hava durumu! Geçen sene kar, bu sene güneş
Küresel ısınma artık kendini gözle görülür şekilde hissettiriyor. Bunun en belirgin örneklerinden biri, bu sene ile geçtiğimiz yılın aynı dönemi arasında İstanbul'daki hava sıcaklığı farkı. A Haber ekibi 2022 yılının ocak ayında yayın yaptığı noktaya 2023 yılının ocak ayında da gitti. İşte aradaki fark...