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İstanbul’da 2022 ve 2023 ocak ayı hava durumu! Geçen sene kar, bu sene güneş

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 08:37
Küresel ısınma artık kendini gözle görülür şekilde hissettiriyor. Bunun en belirgin örneklerinden biri, bu sene ile geçtiğimiz yılın aynı dönemi arasında İstanbul'daki hava sıcaklığı farkı. A Haber ekibi 2022 yılının ocak ayında yayın yaptığı noktaya 2023 yılının ocak ayında da gitti. İşte aradaki fark...
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