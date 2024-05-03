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MSB duyurdu! 32 PKK'lı daha sarı torbada

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.05.2024 12:59
Son dakika Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 32 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katışan terör ve güvenli uzmanı Do. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
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