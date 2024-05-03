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Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları | Karabulut cinayetinde 10 yıllık şüphe! Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 03.05.2024 12:43
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videolar bilirkişi tarafından savcılığa sunuldu. Otopsi görüntüleri tartışma konusu olurken Cem Garipoğlu'nun 197 günlük firardan sonra teslim olduğu anın görüntüleri yine gündeme geldi. Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri soruşturmada neyi değiştirecek? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılabilir mi? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler verdi.
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