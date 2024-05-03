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DEM Parti’den CHP’ye ziyaret! Özgür Özel DEM ile ne görüşecek?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 03.05.2024 13:00
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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