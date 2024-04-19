19 Nisan 2024, Cuma
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İran - İsrail gerilimi için çarpıcı sözler: Şeytan üçgeni! İki tarafında da oynamak zorunda olduğu bir seyirci kitlesi var
Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı. Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.