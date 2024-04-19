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İran - İsrail gerilimi için çarpıcı sözler: Şeytan üçgeni! İki tarafında da oynamak zorunda olduğu bir seyirci kitlesi var

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 09:44
Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı. Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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