02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Marjinal grupların çöpünü emekçiler temizledi! İşçiler saatlerce sokakları temizledi

Marjinal grupların çöpünü emekçiler temizledi! İşçiler saatlerce sokakları temizledi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2024 08:52
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gitmek isteyen marjinal gruplar kaldırım taşlarıyla polise saldırdı. Sokaklar harabeye döndü. 1 Mayıs'ta emekçilerin payına park ve kaldırımları temizleyip onarmak düştü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altındağ Belediye Başkanı A Haber’de!
Altındağ Belediye Başkanı A Haber’de!
Öğrenciler Gazze için ayakta!
Öğrenciler Gazze için ayakta!
CHP’li başkanların gözü emekçinin ekmeğinde
CHP’li başkanların gözü emekçinin ekmeğinde
Suç örgütlerine darbe!
Suç örgütlerine darbe!
Marjinal grupların çöpünü emekçiler temizledi!
Marjinal grupların çöpünü emekçiler temizledi!
Pençe Kilit bölgesinden acı haber!
Pençe Kilit bölgesinden acı haber!
Polise tekme atan provokatör CHP’li trol ’Basel’ çıktı!
Polise tekme atan provokatör CHP'li trol 'Basel' çıktı!
“Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”
“Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”
Başkent Ankara yine sular altında!
Başkent Ankara yine sular altında!
İmamoğlu ve Özel Saraçhane’ye gitti!
İmamoğlu ve Özel Saraçhane’ye gitti!
Elektronik sigarada büyük tehlike!
Elektronik sigarada büyük tehlike!
İşte yurttan 1 Mayıs kutlamaları!
İşte yurttan 1 Mayıs kutlamaları!
Daha Fazla Video Göster