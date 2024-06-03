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Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 14:00
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22’nci başbakanı Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çiller'in cenazesi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan namaz sonrası kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katılırken burada açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi." dedi.
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