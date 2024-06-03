Bu dünyadan bir Muhammed Ali geçti! 74 yıla neler sığdırdı

12 yaşında boksla tanışan efsane isim Muhammed Ali yaşamı boyunca hem sporculuk anlayışı hem de politik tavrıyla kitleleri peşinden sürükledi. 3 Haziran 2016'da hayatını kaybeden boksun efsane ismi Muhammed Ali'nin portresini A Haber ekranlara getirdi.

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