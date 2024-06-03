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Survivor Avatar Atakan'ın oğlu Aslan kocaman oldu! Son hali bakın kime benziyor! Biri esmer diğeri sarışın...

Survivor All Star 2024'te yarışan Avatar Atakan, başarılı performansının yanı sıra aile hayatıyla da adından söz ettiriyor. Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini Leon Aslan ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmış, ardından ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Yakışıklığıyla dikkat çeken oğulları Aslan ise sosyal medyada ilgi odağı olmaya başladı. İşte Avatar Atakan'ın sarışın oğlu Aslan'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:35
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Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan kocaman oldu! Son hali bakın kime benziyor! Biri esmer diğeri sarışın...

Survivor'da yarışan Avatar Atakan'ın hayatı merak konusu oluyor.

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Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan kocaman oldu! Son hali bakın kime benziyor! Biri esmer diğeri sarışın...

Asıl adıyla Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Leon Aslan'ı kucaklarına alan çift, ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan kocaman oldu! Son hali bakın kime benziyor! Biri esmer diğeri sarışın...

Avatar Atakan bu sefer kız babası oldu! Atakan ve Serap Arslan çifti, ikinci çocukları Zenia'yı da kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

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Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan kocaman oldu! Son hali bakın kime benziyor! Biri esmer diğeri sarışın...

Aslan'ın sarılığının yanında minik Zeina'nın esmerliği ise gören herkesi şaşırtmıştı.

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Survivor Avatar Atakan’ın oğlu Aslan kocaman oldu! Son hali bakın kime benziyor! Biri esmer diğeri sarışın...

Sapsarı saçları ve sevimliliğiyle dikkat çeken Aslan'ın son hali ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.