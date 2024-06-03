Survivor Avatar Atakan'ın oğlu Aslan kocaman oldu! Son hali bakın kime benziyor! Biri esmer diğeri sarışın...

Survivor All Star 2024'te yarışan Avatar Atakan, başarılı performansının yanı sıra aile hayatıyla da adından söz ettiriyor. Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini Leon Aslan ismini verdikleri oğulları ile taçlandırmış, ardından ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Yakışıklığıyla dikkat çeken oğulları Aslan ise sosyal medyada ilgi odağı olmaya başladı. İşte Avatar Atakan'ın sarışın oğlu Aslan'ın son hali...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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