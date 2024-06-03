Küçükmece'de çöken binada A Haber canlı yayınında inceleme: Deniz kabuğu çıkıyor! Demirler taşıyıcılığını yitirmiş

Küçükçekmece'de bina çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti. Bakan Özhaseki, "Binada deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat" ise kaçak açıklamasında bulundu. 3 katlı bina neden çöktü? Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, A Haber canlı yayınında yıkılan bina ile ilgili inceleme yaptı.

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