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Irak'ın kuzeyinde terör operasyonları: Bu yaz Irak'ın kuzeyinde kilit kapatılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 12:10
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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