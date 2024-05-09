Irak'ın kuzeyinde terör operasyonları: Bu yaz Irak'ın kuzeyinde kilit kapatılacak

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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