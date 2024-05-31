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Öğretmenlerin iller arası atama tarihi netleşti! Başvurular 3-7 Haziran arası

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 31.05.2024 14:12
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 3-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu ile alınacak.
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