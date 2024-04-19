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Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten 5 DEAŞ’lı yakalandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 09:29
Kayseri’de polis ekipleri tarafından terör örgütü üyesi şahıslara yönelik yapılan operasyonda; Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten 5 DEAŞ üyesi şahıs yakalandı.
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