Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten 5 DEAŞ’lı yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından terör örgütü üyesi şahıslara yönelik yapılan operasyonda; Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten 5 DEAŞ üyesi şahıs yakalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN