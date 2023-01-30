İnsanlığın ortak endişesi: Küresel ısınma! Çölleşme, su seviyesinde azalma, aşırı sıcak

Küresel ısınma tüm dünyanın belki de tek ve büyük "ortak" sorunu. Peki küresel ısınma nelere yol açtı ve açmaya devam ediyor? Türkiye küresel ısınma felaketinin tam olarak hangi noktasında? İşte tüm detaylar…

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