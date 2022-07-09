09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Hoca… Münzevi… İlhan Varank! 15 Temmuz’un kahraman şehidi hep ülkesi için çalıştı
O ülkesi için çalışan, ülkesinin geleceğini inşa eden, insan yetiştiren bir hocaydı. 15 Temmuz gecesi darbeci askerler her yeri kuşattığında, "Arkadaşlar biz korkarsak herkes korkar, ben dışarı çıkıyorum" dedi. Ve İstanbul Saraçhane'de hainlerin açtığı ateşle şehit edildi. Şehit Profesör Doktor İlhan Varank, bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştirdi, binlerce kez ders verdi. Ama son dersi hepimizeydi. Ardında bıraktığı miras Türkiye'ye ders oldu.