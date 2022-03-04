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Harkov’daki Ukrayna vatandaşları: Türkiye’den yardım geliyor, teşekkürler

A Haber
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Giriş: 04.03.2022 11:22
Son dakika haberine göre... Rusya’nın Kiev’den sonra önemli hedeflerinden olan Harkov’da yaşananları A Haber canlı yayınına bağlanan Türk vatandaşı Hasan Aslan aktardı.

Marketler önünde uzun kuyruklar olduğunu belirten Hasan Aslan, "Şu anda gıda konusunda bir sıkıntı yaşanmıyor fakat insanlar korktukları için tedirginler o yüzden marketler önünde kuyruklar var. Devlet insanı yardım dağıtacak onu bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Hasan Aslan'ın çevirmenlik yaptığı Ukrayna vatandaşları, "Bize Türkiye'den de yardım geliyor, bize Türk halkı destek veriyor bu yüzden teşekkür ediyoruz." dediler.

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