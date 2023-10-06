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Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 10:56
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Tel Rıfat, Cizire ve Derik’te PKK/YPG’ye ait 30 hedef imha edildi. Hangi noktalar vuruldu? 5. kara harekatı geliyor mu? Akademisyen Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlattı.
Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? HANGİ TERÖR HEDEFLERİ VURULDU? 5. KARA HAREKATI GELİR Mİ?

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