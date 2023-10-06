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Haberler Galeri Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Tel Rıfat, Cizire ve Derik'te PKK/YPG'ye ait 30 hedef imha edildi. Hangi noktalar vuruldu? 5. kara harekatı geliyor mu? Akademisyen Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.10.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 10:56
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Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.

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Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.

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Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

26 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan akşam saatlerinde başlatılan hava harekatıyla birlikte Suriye'de 30 hedefin de imha edildiği belirtildi.

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Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

Hangi bölgeler vuruldu? Terör hedefleri hangi noktalarda yer alıyor? Akademisyen Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında harita üzerinde anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;