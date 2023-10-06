Hangi terör hedefleri vuruldu? 5. kara harekatı gelir mi? Harita üzerinde tek tek gösterdi | A HABER SURİYE SINIRINDA

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.