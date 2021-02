Amerikan yönetimi, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine dair istihbarat raporunu yayınlamaya hazırlanıyor. Raporda, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ı zora sokacak delillerin yer aldığı iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Biden'ın ve Dışişleri Bakanı Blinken'ın Cemal Kaşıkçı raporuna olan inancının tam olduğu vurgulandı. Peki, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki güç kim? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber’de Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli ayrıntıları tek tek açıkladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Veliaht Prens Selman muhalifi bir gazeteciydi ve bir süredir ABD'de yaşıyordu.

2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilik işlemleri için gelmişti ve bir daha dışarı çıkmadı. Vahşice katledildiği anlaşıldı.

Cinayetin perde arkasında büyük bir devlet organizasyonu çıktı.

Cemal Kaşıkçı'yı katletmek üzere Riyad'dan gönderilen 15 kişilik infaz ekibi ve İstanbul'daki 3 işbirlikçi devlet görevlisi çıktı.

Adli Tıp Başkanı'ndan istihbarat görevlilerine hatta Suudi ordusundaki generaller bile infaz timindeydi.

Katilleri 2 özel jet getirmişti ve bu jetlerin devlet tarafından birçok kez kullanıldığı anlaşıldı.

Katilleri organize eden ve cinayeti planlayan isimler ise prens selman'ın en yakınlarıydı. Bu kişiler, istihbarat başkanı Muhammed el Asırı ve danışman Suud el Kahtanı idi.

Suudi devlet görevlileri sadece kaşıkçıyı katletmekle kalmadı daha sonra başka bir ekip de konsoloslukta temizlik yapmaya geldi.

O kadar planlama yapılmıştı ki Kaşıkçı'nın dublörünü (Mustafa el Medeni) bile ülkelerinden getirmişlerdi.

Riyad yönetimi, önce inkâra kalkışsa da ortaya çıkan bir ses kaydı vahşi cinayeti an be an ortaya koydu. Kaşıkçı önce boğulmuş sonra parçalar ayrılmıştı.

Türk soruşturma birimlerinin etkili soruşturması sonucu bütün plan çökertildi ve şuanda Türk adaleti korkunç cinayet ile ilgili 26 şüpheliyi yargılıyor.

Suudi Arabistan ise katilleri Türkiye'ye teslim edemediği gibi göstermelik cezalarla (sadece 5 şüpheliye ceza verildi) dünya kamuoyunun tepkisini dindirmeye çalışıyor.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunabilmiş değil. Suudi yönetimi konsolosluk rezidansının kuyusunda yapılmak istene aramaya 2 senedir izin vermiyor.